8 gennaio 2019- 15:47 Autostrade: Aiscat, su pedaggio si basa esistenza stessa concessioni

Roma, 8 gen. (AdnKronos) - "Sul pedaggio si basa l'esistenza stessa delle concessioni, e gli utenti hanno diritto a corrette, puntuali e semplici modalità di pagamento; questi obiettivi sono stati finora applicati con successo lungo la rete autostradale italiana e verranno applicati anche nel caso della Superstrada Pedemontana Veneta". Così in una nota l'Aiscat a commento degli articoli di stampa sul tema dell'apertura all'esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta."Il lavoro in corso - sottolinea Asicat- garantirà peraltro un’agevole apertura anche degli ulteriori tratti in programmazione da parte di Superstrada Pedemontana Veneta poiché tutte le procedure una volta messe a punto vengono semplicemente replicate per le altre stazioni di pedaggio".Aiscat spiega nella nota che "le modalità di interconnessione nell'esazione dei pedaggi non sono una responsabilità di Autostrade per l’Italia, in quanto la rete autostradale italiana a pedaggio è costituita da oltre venti concessioni, gestite da diverse società concessionarie che hanno da decenni condiviso le modalità di esazione per consentire agli utenti di non doversi fermare al termine di ogni tratto in concessione per il pagamento del pedaggio; soluzione questa peraltro esplicitamente richiesta dalla legge 531 del 12 agosto 1982".