8 gennaio 2019- 15:47 Autostrade: Aiscat, su pedaggio si basa esistenza stessa concessioni (2)

(AdnKronos) - Gli accordi, le procedure e le specifiche tecniche sulla base delle quali queste modalità di esazione sono basate, rileva Aiscat, "sono state condivise ed approvate dalle Istituzioni concedenti (l'Anas fino al passaggio del ruolo di concedente al Mit) con le quali il dialogo è continuo; al momento sono in corso con il concedente Mit le interlocuzioni per ulteriori allineamenti del sistema a norme Ue". Le modalità e le tecnologie di esazione, rileva, "non sono pertanto di una o dell'altra concessionaria, né sono state in alcun modo imposte, ma sono state condivise, finora senza alcun problema e consentendo anche di recente l'ingresso di nuove autostrade a pedaggio sulla rete interconnessa; basti pensare all’apertura, avvenuta senza problemi, delle società Asti-Cuneo, CAV, BREBEMI, TEEM".Le tecnologie, sottolinea Aiscat, "non sono assolutamente il nocciolo del problema, in quanto queste sono note e condivise; a riprova, le concessionarie autostradali italiane sono anche pronte all'avvio del Servizio Europeo di Telepedaggio che consente a fornitori europei di offrire il servizio di telepedaggio ai loro clienti sulla rete italiana. Ciò che tutte le società che gestiscono la rete interconnessa hanno accettato sono invece procedure di garanzia, legali, amministrative, finanziarie, che consentono in tempo praticamente reale il calcolo condiviso del pedaggio e, alle scadenze di fatturazione, la corretta ripartizione del pedaggio tra le concessionarie; queste procedure includono oltre alla normale operatività meccanismi di prevenzioni delle frodi, di soluzione di eventuali anomalie, il tutto tra l'altro nella garanzia del servizio prestato all'utente". L'applicazione di queste procedure, rileva, "comporta alcuni vincoli non tanto nelle tecnologie (se non in quelle relative al biglietto di pedaggio, ed a quelle codificate in standard europei per il telepedaggio) ma piuttosto nelle modalità di applicazione".