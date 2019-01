8 gennaio 2019- 15:47 Autostrade: Aiscat, su pedaggio si basa esistenza stessa concessioni (3)

(AdnKronos) - Proprio in ragione della nota complessità di tali procedure, e delle conseguenti necessità in termini di adeguamenti informatici, già dal 2016, data a cui risalgono i primi contatti informali tra alcune concessionarie e SPV, rileva Aiscat, "era stato segnalato a SPV stessa di avviare con largo anticipo il relativo iter, L'iter è stato purtroppo invece avviato compiutamente solo nella seconda parte del 2018, e senza che fossero state condotte dalla concessionaria le necessarie analisi preliminari sulle problematiche principali del tema dell’interconnessione; tra queste, non è stato avviato il processo, richiesto fin dal 2010 da apposito Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di registrazione ai fini del Servizio Europeo di Telepedaggio, passaggio necessario per interagire con i fornitori europei di servizio di telepedaggio".A partire da settembre 2018, data di avvio dei colloqui tecnici, sottolinea l'Aiscat, "diverse soluzioni sono state esaminate con SPV per superare l’evidente difficoltà di garantire un sistema adeguato nei tempi previsti; tra queste, anche l’utilizzo, transitorio, di servizi di una concessionaria limitrofa, e in tal senso sono state condotte analisi tecniche, con anche visite agli impianti.; solo successivamente SPV ha deciso per la gestione in completa autonomia. Appare quindi improprio imputare ad Aiscat, o alle concessionarie autostradali italiane, le difficoltà di attivazione della nuova stazione". In ogni caso, conclude l'Aiscat, "le necessarie attività sono state avviate da ambo le parti e il lavoro procede con l'obiettivo comune di giungere il più rapidamente possibile all'apertura della stazione di SPV".