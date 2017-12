AUTOSTRADE: ASPI, DAL PRIMO GENNAIO PEDAGGI +1,51%

29 dicembre 2017- 18:36

Roma, 29 dic. (AdnKronos) - Dal primo gennaio 2018, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze, l’adeguamento tariffario di competenza di Autostrade per l’Italia è pari all’1,51%. Lo rende noto Autostrade per l'Italia in un comunicato precisando che tale incremento, in conformità alla Convenzione Unica, include il recupero del 70% dell'inflazione reale e la remunerazione dei nuovi investimenti effettuati.