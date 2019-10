16 ottobre 2019- 20:32 Autostrade: De Micheli, 'revisione concessioni non sia punitiva'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "La questione in termini di revisione delle medesime, e sottolinea il plurale, è una partita che si apre con la delibera dell'Autorità dei Trasporti legata agli investimenti e alle questioni contrattuali. Sia chiaro che le revisioni delle concessioni devono essere realizzate con obiettivi non punitivi verso qualcuno o qualcun altro". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un'audizione alla Camera in Commissione Trasporti. "I concessionari hanno doveri pubblici. Dobbiamo avere in testa l'esigenza di trasparenza e controllo altrimenti diventa una scusa per litigare tra di noi. Dobbiamo avere tutti in testa questo obiettivo", sottolinea.