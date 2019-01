11 gennaio 2019- 16:55 Autostrade: Dell'Orco, 'sprint per rete colonnine elettriche e metano'

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - “Mentre siamo già a lavoro per l’attuazione della norma sull’incentivo all’acquisto di vetture a basso impatto ambientale, stiamo spingendo anche l’acceleratore per una rapida diffusione delle colonnine di ricarica elettrica e di metano sulle nostre autostrade. Lo dice in una nota il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Michele Dell’Orco. "Un passaggio fondamentale, perché - dice - senza una adeguata infrastruttura di ricarica su tutto il territorio nazionale la diffusione di mezzi poco inquinanti rimane un’utopia”. “Entro il 31 dicembre scorso – ricorda Dell’Orco - tutti i concessionari autostradali dovevano inviare al Mit un dettagliato piano per la diffusione, sulle tratte di competenza, di servizi di ricarica elettrica e a metano (sia GNC che GNL). Su questi piani si dovrà acquisire la valutazione del Ministero e procedere quindi con la concreta posa in opera. Ad oggi mancano ancora alcuni piani e per questo gli uffici preposti del Mit hanno inviato un sollecito ai concessionari ritardatari. In caso di ulteriore diniego potranno essere valutati eventuali azioni sanzionatorie”. “Detto ciò – conclude Dell'Orco – mi auguro che si possano avviare, nel più breve tempo possibile, i lavori di realizzazione di una rete autostradale capillare di ricarica elettrica e a metano, imprescindibile per lo sviluppo e la diffusione di veicoli a basso impatto”.