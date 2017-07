AUTOSTRADE: DELRIO, ACCORDO STORICO IN RISPETTO NORME UE

5 luglio 2017- 20:16

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo raggiunto oggi a Bruxelles un accordo di principio di portata storica, nel pieno rispetto delle norme europee, per garantire crescita e concorrenza, investimenti strategici sulla rete autostradale e calmieramento delle tariffe". Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, dopo l’incontro con la Commissaria europea alla Concorrenza, Margarethe Verstager."Abbiamo lavorato con la massima cooperazione - spiega Delrio - e l’Italia si è dimostrata partner affidabile nel pieno rispetto delle regole dell’Europa". La roadmap che emerge dall’incontro di oggi, preparato in mesi di contatti, si articola in vari punti. In primo luogo investimenti per favorire la crescita economica e la concorrenza, proteggendo i consumatori da tariffe non sostenibili, con un rallentamento dell’aumento tariffario che non andrà oltre lo 0,5% annuo di inflazione. E’ previsto lo sblocco di interventi strategici che insistono sulla rete Ten-T per oltre 10 miliardi che mirano al completamento della rete autostradale. Si tratta di opere essenziali e già previste nell’Allegato al Del 2017 del Ministero “Connettere l’Italia”: in Liguria, come il Passante di Genova, in Piemonte, come il completamento dell’Asti-Cuneo, in Toscana e in Emilia, con il triplicamento e quadruplicamento dell’A1, che rafforzeranno le performance del settore economico.