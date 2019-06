28 giugno 2019- 16:13 Autostrade: Di Maio, 'stop rincari grazie a M5S'

Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Il ministro Danilo Toninelli aveva già bloccato gli aumenti dei caselli autostradali fino a giugno e ora tutti i concessionari, tra cui anche Autostrade per l'Italia, hanno deciso che, fino al 15 settembre, non ci saranno i rincari che avrebbero dovuto invece scattare dal primo luglio. Questo risultato non è frutto del caso, bensì di volontà politica: quella di ottenere risultati per i cittadini, che è mancata per troppo tempo in Italia". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro Luigi Di Maio, celebrando lo "stop ai rincari grazie al M5S"."L'obiettivo - spiega Di Maio - è un modello simile a quello già in vigore in tanti Paesi europei: non saranno i cittadini italiani a pagare le autostrade, ma chi viene in Italia dall'estero. Questa deve essere la direzione. E questi sono fatti concreti! Si tratta di un piccolo, grande aiuto per i cittadini che viaggiano, soprattutto in questo periodo di vacanze".