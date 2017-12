AUTOSTRADE: GRIMOLDI (LEGA), AUMENTO PEDAGGI TASSA OCCULTA

30 dicembre 2017- 11:31

Milano, 30 dic. (AdnKronos) - "Da dopo domani, con il nuovo anno, centinaia di migliaia di pendolari lombardi che sono costretti a spostarsi con l'auto lungo l'autostrada A4 o con le altre autostrade che collegano a Milano dovranno pagare 10 centesimi in più ad ogni barriera di ingresso o uscita da Milano. Questo significa, per chi utilizza queste autostrade ogni giorno per lavoro, circa 1 euro in più a settimana se oltrepassano una sola barriera tra andata e ritorno oppure anche 2 euro se si oltrepassa anche una seconda barriera milanese. Per la serie somaro lombardo paga e taci eccoti una nuova tassa dalla premiata ditta Governo Pd". Lo afferma Paolo Grimoldi, segretario della Lega Lombarda e deputato della Lega. "Una domanda a Renzi e Gentiloni: aumentare i pedaggi autostradali non significa aumentare le tasse?" domanda provocatoriamente l'esponente del Carroccio.