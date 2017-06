AUTOSTRADE: MALAN, DA GOVERNO FAVORI A PRIVATI A DANNO DI UTENTI E CONSUMATORI

22 giugno 2017- 18:37

Roma, 22 giu. (AdnKronos) - "Dal 'Sole 24 ore' di oggi si apprende che il governo sta lavorando alacremente, da Roma a Bruxelles, per violare ripetutamente il codice degli appalti, appena approvato e scritto dallo stesso governo, che vieta le proroghe delle concessioni autostradali. Chi ci guadagnerà? Due soggetti privati, gruppo Gavio e Autostrade per l'Italia, peraltro sostenitori di Matteo Renzi nelle cene di finanziamento della Leopolda e nella campagna per il sì al referendum, entrambi con alle spalle la mancata realizzazione di importanti opere che solenni contratti con lo Stato li avevano impegnati a fare, incasseranno miliardi, senza alcuna possibilità di competizione". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Lucio Malan. "Chi pagherà? Tutti gli utenti autostradali -aggiunge- che subiranno salatissimi aumenti dei pedaggi, tutti i consumatori che pagheranno più care le merci che vengono trasportate sulle autostrade, e l'intero sistema Italia che risulterà meno competitivo, ad esempio della Germania, dove le autostrade sono gratuite e, peraltro, senza limite massimo di velocità". "Dall'autorevole quotidiano di Confindustria apprendiamo infatti che 'collaboratori del ministro' Delrio, sono andati a Bruxelles per negoziare la proroga di ben quattro anni, cioè fino al 2042, della concessione di Autostrade per l'Italia, con il pretesto di realizzare la famosa gronda di Genova. Si riferisce che il ministero, con incredibile faccia tosta, avrebbe richiesto in cambio di contenere gli aumenti del pedaggio al 2%. Insomma, 'in cambio' del regalo ad Autostrade di quattro anni di concessione, cioè 16 miliardi di incassi, gli si regalerà -conclude Malan- anche un aumento del 2% all'anno a fronte dell'inflazione a zero".