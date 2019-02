20 febbraio 2019- 14:32 Autostrade Mare: Ram, avanti sviluppo, arrivare a soluzione condivisa in Ue

Roma, 20 feb. (AdnKronos) - "Arrivare ad una base normativa comune che permetta a ciascun Paese di incentivare lo sviluppo delle Autostrade del Mare continuando a lavorare con gli altri paesi europei e con la Commissione affinché si trovi una soluzione condivisa". È l’obiettivo di Ennio Cascetta, Amministratore Unico di Ram Logistica Infrastrutture e Trasporti che sottolinea l’importanza del Progetto Med Atlantic Ecobonus e di come questo abbia ormai assunto una "notevole rilevanza" per la politica estera italiana.Quindi il tema degli incentivi è sotto l’attenzione di Bruxelles che spinge per una soluzione unitaria: lo dimostra il recente carteggio tra la commissaria Ue ai trasporti, Violeta Bulc e Cascetta sul progetto Med Atlantic Ecobonus, cofinanziato dal Programma Connecting Europe Facility (CEF), promosso dai Ministeri dei Trasporti di Italia, Spagna, Francia, Portogallo che si è concluso lo scorso dicembre. Bulc ha infatti espresso il proprio apprezzamento all'amministratore italiano proprio sul ‘modello d’incentivo’ invitandolo ad insistere su questa strada ma in modo condiviso insieme ai colleghi europei.Bulc ha invitato quindi Cascetta ad intensificare il dialogo con il nuovo Coordinatore europeo alle AdM, Kurt Bodewig ed a promuovere il Progetto come caso studio di interesse.