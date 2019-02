20 febbraio 2019- 14:32 Autostrade Mare: Ram, avanti sviluppo, arrivare a soluzione condivisa in Ue (2)

(AdnKronos) - Bruxelles invita Ram a collaborare affinché il tema della decarbonizzazione e di greening del settore dei trasporti sia al centro del dibattito relativo alla definizione delle priorità di finanziamento nel futuro Programma CEF 2021-2027 prendendo spunto dai risultati del progetto Med Atlantic Ecobonus basato su approccio di incentivazione della domanda. Il tutto migliorando il mix tra risorse finanziarie e strumenti innovati per il settore marittimo in particolare."La leadership italiana nel trasporto passeggeri e merci su Autostrade del Mare - spiega poi Cascetta parlando dell’esperienza italiana - deve essere difesa anche in considerazione del fatto che questa rappresenta un fattore trainante dell’economia del nostro Paese. Basti guardare al 2014-2018, a fronte di una crescita del PIL pari a 4,8%, il traffico RoRo nazionale è cresciuto del 30,6%, più velocemente di tutte le altre modalità di trasporto. Su livelli simili anche il trasporto marittimo di passeggeri che, nello stesso periodo, cresce del 25,8%". Questi risultati grazie agli incentivi Ecobonus e Marebonus che, approvati e potenziati negli ultimi anni e rivolti agli operatori che hanno scelto soluzioni più green, hanno contribuito ad invertire i trend post-crisi economica ed a rilanciare il settore del trasporto intermodale.