20 febbraio 2019- 14:32 Autostrade Mare: Ram, avanti sviluppo, arrivare a soluzione condivisa in Ue (3)

(AdnKronos) - Positiva l’esperienza dell’Ecobonus 2007-2010 che, elevato a best practice dalla Corte dei Conti Europea, ha permesso di incentivare un totale di 1.995.072 viaggi per un’erogazione complessiva di 242,6 milioni di euro e un beneficio sociale pari a 411 milioni (Report Amici della Terra, 2008). Ottimi risultati anche con il Marebonus: approvato dalla Commissione Europea nel 2016 è stato attuato con la manovra finanziaria dello stesso anno che ha stanziato 118 milioni per un programma biennale di sostegno alle Autostrade del Mare. L’obiettivo del Marebonus è quello di supportare l’avvio di nuovi servizi marittimi di Autostrade del Mare ovvero l’upgrading di servizi esistenti.