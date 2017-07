AUTOSTRADE: MISE CONVOCA TAVOLO CHIESTO DA SINDACATI IL 14 LUGLIO

7 luglio 2017- 15:12

Roma, 7 lug. (AdnKronos) - Il ministero dello Sviluppo Economico ha convocato per il 14 luglio alle 10 il tavolo di confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali del settore edile per un esame delle problematiche relative alle attività di progettazione e manutenzione del settore autostradale che coinvolgono le imprese controllate dalle Società concessionarie della gestione delle reti autostradali nazionali. Lo rende noto il ministero in un comunicato.