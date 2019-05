20 maggio 2019- 18:25 Autostrade: Mit, al via prove su viadotto Popoli A25

Roma, 20 mag. (AdnKronos) - Inizieranno questa settimana delle prove di carico, disposte dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul viadotto Popoli, sull’autostrada A25. Le prove, nello specifico, si legge in una nota del Mit, verranno effettuato da mercoledì 22 maggio a venerdì 24 sulla carreggiata est in direzione Pescara. Nella seconda settimana di giugno verranno effettuate anche sulla carreggiata ovest in direzione Roma. A differenza delle precedenti prove di cariche svolte su altri viadotti delle autostrade A24-A25, in questo caso, sottolinea il Mit, "si tratta di verifiche che non riguardano la sicurezza del viadotto esistente, bensì prove che consentono di controllare l’efficacia del progetto dei lavori di adeguamento, finanziato con parte dei 192 milioni di euro stanziati col decreto Genova, e messo a punto dal concessionario".