20 maggio 2019- 18:25 Autostrade: Mit, al via prove su viadotto Popoli A25 (2)

(AdnKronos) - Le prove, che riguardano l’impalcato del ponte, si rendono necessarie perché il progetto esecutivo presentato da Strada dei Parchi per la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico del viadotto Popoli è stato approvato dal Comitato tecnico amministrativo con cinque prescrizioni: su dissipatori sismici, impalcato, prezzi da applicare, fondazioni, cedimenti differenziali e opere provvisionali. L’Ufficio Ispettivo Territoriale del Mit, coordinandosi con l’attività scientifica dell’Università di Roma La Sapienza, deve accertare, prima dell’inizio dei lavori sul viadotto, l’avvenuto adempimento di tutte le cinque prescrizioni. Le prove di carico che inizieranno mercoledì serviranno dunque proprio per verificare, per quanto riguarda l’impalcato del viadotto, l’efficacia del progetto del concessionario per la messa in sicurezza del Popoli.