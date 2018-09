27 settembre 2018- 18:55 Autostrade: Mit, bene confronto su A4-A22, reinvestire utili in sicurezza

Roma, 27 set. (AdnKronos) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giudica positivo il confronto instaurato con gli enti locali in merito alla concessione autostradale della A4 e della A22, Autostrada del Brennero. E' quanto riferisce il Mit in una nota sottolineando che è’ in corso un dialogo in merito a un dossier su cui il Ministero sta lavorando alacremente, e su cui c’è una interlocuzione fruttuosa con l’Unione europea. “Il settore pubblico – sottolinea il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli – può senz’altro, a livello nazionale o locale o combinato, gestire le autostrade in modo efficace, con una giusta remunerazione del capitale e soprattutto reinvestendo gran parte degli utili nella sicurezza e nell’efficienza delle infrastrutture. A beneficio dei cittadini e dell'interesse collettivo che viene prima dei profitti di pochi”.