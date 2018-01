AUTOSTRADE: MIT, PROROGATI SCONTI PER MOTOCICLI CON TARGA

24 gennaio 2018- 15:28

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - E' stata prorogata la modulazione tariffaria scontata del 30 per cento per tutti i motocicli con targa titolari di telepedaggio su tutte le tratte autostradali. A dare disco verde è stata la firma avvenuta questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Aiscat. La misura sperimentale, che superava il pagamento del pedaggio per autoveicoli in classe A, era stata adottata dal 1° agosto scorso fino al 31 dicembre 2017 con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dell’autostrada. Verrà attuata con le stesse modalità in funzione dallo scorso anno. Il ministro Graziano Delrio ha infatti confermato la valutazione fatta a suo tempo: “La riduzione per i motocicli in autostrada è giusta e supera un’anomalia unica ormai in Europa, portando i conducenti a scegliere un modo di viaggiare più sicuro”. Lo sconto sarà in vigore in modo retroattivo dal 1° gennaio 2018 per i titolari di un contratto di telepedaggio e in particolare di Telepass Moto. Sarà valida fino al 30 giugno 2018, quando verrà effettuata la valutazione dell’impatto della misura.