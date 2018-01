AUTOSTRADE: NENCINI, BENE SCONTI MOTOCICLI, GARANTIAMO GIUSTIZIA E SICUREZZA

24 gennaio 2018- 17:50

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - “Il pagamento dello stesso pedaggio autostradale per auto e moto è un'anomalia italiana rispetto al resto d'Europa. L'avevamo eliminata lo scorso agosto e adesso abbiamo prorogato una misura che garantisce più giustizia e maggiore sicurezza sulle strade, riducendo il numero degli incidenti motociclistici”. Così il vice ministro Riccardo Nencini ha commentato la firma dell'accordo tra Mit e Aiscat, avvenuta questa mattina al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che proroga lo sconto del 30 per cento sulle tariffe autostradali per tutti i motocicli con targa, titolari di telepedaggio. La misura sperimentale, che superava il pagamento del pedaggio per autoveicoli in classe A, era stata adottata dal primo agosto scorso fino al 31 dicembre 2017 con l’obiettivo di favorire l’utilizzo dell’autostrada da parte dei motociclisti. Grazie alla firma di oggi, lo sconto verrà attuato con le stesse modalità dello scorso anno: la misura, infatti, entrerà in vigore in modo retroattivo dal primo gennaio 2018 per i titolari di un contratto di telepedaggio e in particolare di Telepass Moto. Sarà valida fino al 30 giugno 2018, quando verrà effettuata la valutazione dell’impatto.