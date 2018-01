AUTOSTRADE: SALINI (FI), BENEFICI A TUTTI DA TELEPEDAGGIO UNICO UE

22 gennaio 2018- 17:40

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "Il servizio unico di telepedaggio europeo porterebbe enormi benefici a cittadini e imprese, in particolare nel settore dei trasporti, e farebbe risparmiare centinaia di milioni di euro agli utenti delle autostrade". E’ quanto dichiara l’eurodeputato di Forza Italia, Massimiliano Salini, nel presentare oggi ufficialmente in Commissione Trasporti il dossier sul servizio europeo del telepedaggio, di cui è relatore al Parlamento Ue."E’ assurdo che oggi, nel mercato unico più grande e avanzato del mondo, le imprese debbano dotarsi di sei o sette diversi apparecchi di bordo per effettuare i pagamenti e circolare sulle autostrade dell’Unione, o che ad un Paese sia praticamente impossibile, a causa della mancata armonizzazione normativa, garantire la riscossione dei mancati pagamenti del pedaggio da parte di utenti di un altro Paese membro". "Serve un’unica base giuridica europea che superi la logica degli accordi bilaterali tra Stati, riduca costi e burocrazia, creando le condizioni affinché il servizio di bordo dei veicoli dialoghi con le infrastrutture di tutti i Paesi UE, semplificando così la vita di cittadini e imprese. Nella revisione della direttiva - sottolinea Salini - la priorità dell’Eurocamera deve essere quella di garantire l’interoperabilità dei pedaggi tra i Paesi membri. Si prevede che un servizio armonizzato di telepedaggio UE comporterebbe, per gli utenti, risparmi totali pari a 370 milioni di euro l’anno, mentre i gestori recupererebbero ogni anno 150 milioni di euro di pedaggi non pagati da utilizzatori di altri Paesi europei".