AUTOSTRADE: SINDACATI, DA CALENDA IMPEGNO PER CRISI AZIENDE MANUTENZIONE

14 luglio 2017- 17:02

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Incontro positivo al Mise sulle concessionarie autostradali. A riferirlo sono le federazioni degli edili di Cgil, Cisl e Uil in una nota, commentando l'esito della riunione che si è svolta oggi, alla presenza del ministro Carlo Calenda e di rappresentanti del ministero delle Infrastrutture e delle holding delle concessionarie autostradali Atlantia e Sias. L’incontro, che era stato richiesto a seguito della crisi del settore delle aziende di manutenzione e progettazione legata alle nuove regole dettate dal Codice degli appalti, si è reso necessario, spiegano Feneal, Filca e Fillea per affrontare le problematiche occupazionali derivanti dalla riduzione delle attività svolte dalle Concessionarie tramite società in house. Fillea Filca e Feneal "valutano positivo e costruttivo il confronto, nel corso del quale il Ministro Calenda si è reso disponibile ad individuare soluzioni concrete per gestire l’impatto della modifica normativa sulle imprese, salvaguardare l’occupazione e la qualità della progettazione e delle manutenzioni sulla rete autostradale". Sarà istituito un tavolo tecnico interministeriale insieme al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero del Lavoro, finalizzato a individuare soluzioni utili alla gestione della vertenza. Nei prossimi giorni saranno svolti approfondimenti sui vari aspetti sollevati oggi ed entro la metà della prossima settimana i sindacati saranno riconvocati al Mise. "E’ chiaro che, visto l’andamento del tavolo, al momento nessuna procedura di riduzione del personale sarà attivata. Da parte nostra, manterremo alta l’attenzione e chiediamo a tutti i soggetti di garantire il massimo impegno per la tutela di migliaia di posti di lavoro", concludono Fillea Filca e Feneal.