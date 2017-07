AUTOSTRADE: SINDACATI, LUNEDì SCIOPERO CONTRO LICENZIAMENTO 3.000 DIPENDENTI (2)

7 luglio 2017- 15:35

(AdnKronos) - Lunedì, rilevano i sindacati, "sono previsti presidi in 4 punti della rete autostradale: a Tortona (provincia di Alessandria), Firenze, Pescara, Frosinone. Ci dispiace per eventuali rallentamenti al traffico ed i conseguenti disagi per gli automobilisti, ma ci preme far sapere che qui non si tratta unicamente di evitare un vero disastro sociale per 3.000 famiglie, ma ne va della qualità del lavoro e delle prestazioni effettuate nella manutenzione delle autostrade".Il rischio, accusano Feneal, Filca, Fillea, "è che ad assicurare le manutenzioni siano aziende non qualificate, con seri problemi di sicurezza per i milioni di automobilisti che utilizzano le nostre autostrade". Dai sindacati e dalle Rsu, infine, arriva un appello al ministro Calenda: "Bisogna dare risposte celeri e certe a questo problema, e quindi chiediamo al titolare del Mise di convocare un tavolo urgente che affronti la crisi delle aziende controllate dalle concessionarie, imprese che danno occupazione a figure professionali e qualificate e che rappresentano, per il settore edile, il principale comparto industriale".