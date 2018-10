16 ottobre 2018- 18:02 Autostrade: Strada Parchi, mancano decreti sblocca fondi per sicurezza antisismica

Roma, 16 ott. (AdnKronos) - "L’autostrada A24-A25 è sicura. Quello che manca sono i decreti per sbloccare i fondi per la messa in sicurezza antisismica". Così in una nota la società concessionaria Strada dei Parchi in merito alle odierne dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli circa il presunto stato di 'allarmante degrado' dei piloni dei viadotti dell’autostrada A24-A25.La società concessionaria Strada dei Parchi, si legge nella nota, "suggerisce la lettura del Report redatto dopo i sopralluoghi avvenuti nelle date del 12 settembre e dell’8 ottobre scorsi ed elaborato da un gruppo di specialisti che, su indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in base alla nuova normativa, ha effettuato controlli e sopralluoghi sull’intero tracciato, arrivando alla conclusione che 'non è pregiudicata la stabilità e la sicurezza dell’opera nelle normali condizioni di servizio'. Ergo, l’autostrada è sicura fatti salvi i rischi che possono derivare da eventuali eventi sismici, cosa che rende necessari e urgenti - come reiteratamente chiesto dalla concessionaria e certificato dallo stesso Mit - lavori per la messa in sicurezza antisismica".