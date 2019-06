10 giugno 2019- 16:55 **Autostrade: Strada Parchi, senza intervento Governo da 1 luglio tariffe +19%**

Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Senza un intervento del Governo dal 1 luglio aumenteranno le tariffe del 19% sulle autostrade A24 - A25. A ricordarlo è la società Strada edi parchi, concessionaria delle autostrade A24-A25. "Nove mesi fa Strada dei Parchi come segno di attenzione e sostegno al territorio abruzzese e del Lazio, decise di congelare le tariffe, il cui aumento era previsto per legge su tutte le autostrade d’Italia. Da allora, nonostante i ripetuti tentativi da parte della Concessionaria, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è riuscito ad offrire una interlocuzione stabile per poter affrontare il tema che tanto preoccupa gli automobilisti non solo abruzzesi e laziali", si legge nella nota.