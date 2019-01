9 gennaio 2019- 16:00 Autostrade: Toninelli, 'con nuove regole tariffe svolta con gestori e utenti'

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - "L’adozione di un regime tariffario unitario, chiaro e improntato all’efficienza rappresenterà una svolta nella gestione dei rapporti concessori e consentirà l’applicazione di un pedaggio maggiormente rapportato ai costi effettivi, con notevoli vantaggi per l’utenza e per lo sviluppo del Paese". Ad assicurarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, rispondendo a un'interrogazione nel corso del question time alla Camera. "Questo Governo e questo Parlamento hanno introdotto specifiche norme che attribuiscono all’Autorità di regolazione dei trasporti la competenza per l’applicazione di un nuovo regime tariffario, anche per le società concessionarie in vigenza di contratto", ha detto Toninelli. "Mi riferisco - ha spiegato - all’introduzione di regole tariffarie improntate al principio del price-cap che potranno comportare anche una riduzione delle tariffe rispetto a quelle vigenti". "Le nuove formule tariffarie - ha proseguito Toninelli - sono già adottabili per le società concessionarie nei cui confronti, alla data del 31 dicembre 2018 e quindi successivamente all’approvazione del Decreto “Genova”, è scaduto il periodo regolatorio e che dunque devono aggiornare i contratti; inoltre, nuovi regimi tariffari sono previsti anche per le concessioni autostradali scadute e nei cui confronti sono state avviate procedure di riaffidamento. Queste nuove regole saranno estese a tutti i concessionari quando scadranno i periodi quinquennali avviati prima del decreto Genova".