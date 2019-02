19 febbraio 2019- 12:43 Autostrade: Toninelli, 'con tariffe Art rivoluzione solo all'inizio'

Roma, 19 feb. (AdnKronos) - "Anche i giornali non possono che usare la parola 'rivoluzione'. Cambia il modo di calcolare i pedaggi autostradali: stop agli extra-ricavi ingiustificati, mentre avanza un modello che premia l’efficienza, la qualità del servizio e gli investimenti effettivi nella rete gestita". Lo afferma il ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, sottolineando, in un post su Facebook, che con le tariffe dell’Art stiamo riequilibrando i rapporti di forza in favore dei cittadini". "La 'rivoluzione' è solo all’inizio", assicura Toninelli.