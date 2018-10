3 ottobre 2018- 16:12 Autostrade: Toninelli, disposta verifica eccezionale su A24 e A25 (2)

(AdnKronos) - "Questa attività di verifica in loco per legge spetta ai concessionari ma nonostante ciò - ha proseguito Toninelli - ho disposto in via straordinaria delle ispezioni dirette su un campione significativo dei 339 viadotti dei tratti in questione". "Sulla base di queste ispezioni - ha detto ancora Toninelli - segnaleremo al concessionario Strade dei Parchi S.p.a., azienda della Toto Holding S.p.a., la necessità di effettuare verifiche strutturali complete che possano finalmente accertare lo stato di sicurezza delle infrastrutture, fermo restando che sul concessionario incombe l’obbligo di adottare qualsiasi provvedimento atto a garantire la sicurezza delle infrastrutture in genere e dell’utenza autostradale, dalla modulazione del traffico fino alla chiusura dei tratti". La soluzione emergenziale, ha infine evidenziato il ministro, "è la conseguenza di un’incuria ventennale di un periodo di assenza dello Stato in questo ambito e per questa ragione il Ministero, come ho dichiarato ben prima della tragedia del Ponte Morandi, si occuperà della revisione del sistema delle concessioni autostradali nel suo complesso, così da garantire un riequilibrio tra gli interessi privati dei gestori e quelli pubblici, primo tra tutti quello della sicurezza dei cittadini".