6 febbraio 2019- 11:19 Autostrade: Toninelli, gestione anche a Regioni, proprietà allo Stato

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "L'idea di dare in concessione le autostrade agli enti locali è assolutamente condivisibile, purché competenze e tratte restino statali". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un'intervista a 'Il Secolo XIX', il quale ribadisce anche che "la procedura di revoca ad Aspi va avanti, è una partita delicata ma non abbiamo cambiato idea". "Penso - dice Toninelli - a che se per autonomia si intenda dare più servizi e maggiore attenzione a tutti i cittadini , prendersi meglio cura dell'esistente e gestire in modo migliore dei beni pubblici, non vedo come potrei non essere d'accordo nel concederla, anche alla Liguria come stiamo facendo già con altre Regioni".