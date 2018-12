31 dicembre 2018- 17:41 **Autostrade: Toninelli, in 2019 no aumenti pedaggi su 90% rete**

Roma, 31 dic. (AdnKronos) - "Grazie al duro lavoro fatto al Mit in questi ultimi giorni, e nonostante tantissimi ostacoli, ho firmato i decreti grazie ai quali, nel 2019, non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi sul 90% delle autostrade italiane". Così in un post su Facebook il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.