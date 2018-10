17 ottobre 2018- 13:20 Autostrade: Toninelli, oggi lettera a Strada Parchi per interventi sicurezza

Roma, 17 ott. (AdnKronos) - "Scriveremo proprio oggi una lettera a Strada dei parchi dove diremo che devono mettere in campo azioni importanti sulla sicurezza". Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, parlando a margine dell’assemblea di Confetra. "Sono loro gli unici responsabili della sicurezza della gente che ci passa sopra, noi la nostra parte - ha puntualizzato - l'abbiamo fatta nel decreto Genova: ci sono 50 milioni già pronti nel 2018 e 142 nel 2019. Quindi, anche chi magari in Abruzzo sta protestando, in realtà, ci dovrebbe ringraziare perché abbiamo fatto proprio quello che loro chiedevano la priorità anche per loro e mettere in sicurezza quell’infrastruttura"."Checché ne dica qualche giornale oggi il ministero, Il sottoscritto e in generale lo stato, a causa della vecchia politica dei cosiddetti esperti, non ha il potere di chiudere alcuna infrastruttura autostradale. Ma - ha detto Toninelli- abbiamo fatto un'analisi straordinaria, una verifica che ho fatto fare io, mai fatta fare prima, che ha dato delle risultanze quelle infrastruttura dei viadotti devono essere attenzionati".