9 gennaio 2019- 16:32 Autostrade: Toninelli, scellerate scelte passato, da '94 aumenti 90%

Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Le "scelte scellerate" del passato hanno determinato l'aumento delle tariffe autostradali del 90% quando, invece, l'incremento poteva essere contenuto al 9%. A sottolinearlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, nel corso del question time alla Camera. "Sappiamo tutti - ha detto rispondendo a un'interrogazione - come siano state gestite fino all’insediamento di questo Governo le concessioni autostradali e i relativi criteri di calcolo delle tariffe sui pedaggi. Per dare l’idea del danno provocato dalle scelte scellerate di chi ci ha preceduto cito uno studio reso pubblico oggi da un economista, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1994, che richiama una regola tariffaria introdotta allora con una delibera del Cipe". "In base a questa disposizione i pedaggi variavano in modo proporzionale alla variazione dei prezzi al consumo e del traffico effettivo nel periodo considerato. Se fosse stata applicata questa regola, in base a questa simulazione, le tariffe - ha evidenziato Toninelli - sarebbero dovute aumentare dal 1994 ad oggi del 9%, mentre invece sono aumentate del 90%. Questo perché quella delibera non è mai stata recepita nelle convenzioni successive".