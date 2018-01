AUTOSTRADE: TRASPORTOUNITO, DA RINCARO PEDAGGI +300 MLN L'ANNO SU AUTOTRASPORTO

4 gennaio 2018- 11:49

Roma, 4 gen. (AdnKronos) - Più di 300 milioni all’anno di oneri aggiuntivi che ricadono sulle spalle dell’autotrasporto. Questa, secondo Trasportounito, la prima stima del conto che il rincaro dei pedaggi autostradali, recentemente autorizzato dal Governo, ha presentato alle imprese di autotrasporto. E per imprese che, dopo anni e anni di crisi, viaggiano sulla lama del rasoio della sopravvivenza questo nuovo colpo, sommato al recente rincaro nei costi di energia e carburante, è tale da provocare una nuova epidemia di crack finanziari."Drammaticamente si perpetua - afferma Maurizio Longo, Segretario generale di Trasportounito - una distorsione di mercato che favorisce le rendite di posizione dei concessionari autostradali, non a caso puntualmente in testa alle classifiche dei benestanti italiani, a discapito di chi la rete autostradale, regalata ai concessionari, si trova costretto a utilizzare".