AUTOSTRADE: TRASPORTOUNITO, DA RINCARO PEDAGGI +300 MLN L'ANNO SU AUTOTRASPORTO (2)

4 gennaio 2018- 11:49

(AdnKronos) - Puntualmente, con il rincaro dei pedaggi, sottolinea Longo, "si rinnova un modello di rapporto Stato-concessionari privo di trasparenza: gli aumenti sono basati su parametri i cui valori sono discrezionali; le premialità riconosciute sugli investimenti sull'infrastruttura appaiono grottesche in quanto dovrebbe essere già prevista la remunerazione sul capitale investito; le 27 concessionarie scaricano sul mercato il rischio di impresa spalmandolo fra lavori in house, rinnovi di concessioni senza gara, costanti contributi pubblici, defiscalizzazioni e garanzie".Anche quest'anno il rincaro medio del 2,74%, conclude Longo, "non segue la logica dell'inflazione (1,2%) né, tantomeno, procedure contrattuali standardizzate, poiché i contenuti delle concessioni restano inspiegabilmente secretati e quindi possiamo immaginare trattative bilaterali e rapporti di forza con tutte le spese e i rischi a carico del contribuente e dell’utente finale".