5 marzo 2019- 17:49 Autotrasporto: Assotir, disagi da chiusura Ponte Puleto, il 23 corteo lumaca

Roma, 5 mar. (AdnKronos) - Il Comitato di Coordinamento di Assotir Perugia ha organizzato per la giornata di sabato 23 marzo prossimo un corteo di 'Tir Lumaca', previa informazione delle prefetture di Arezzo e Perugia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto ai problemi che il settore dell’autotrasporto merci per conto terzi sta riscontrando a seguito della perdurante chiusura ai veicoli di portata superiore alle 3,5 tonnellate della strada statale 3bis 'Tiberina' (E45) in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Canili e Valsavignone, in corrispondenza del confine tra le Province di Arezzo e Forlì Cesena a causa del sequestro preventivo del viadotto “Puleto” nel Comune di Pieve Santo Stefano.Assotir Perugia ha deciso di intraprendere questa iniziativa anche in virtù delle dichiarazioni rilasciate lo scorso 14 febbraio dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, a seguito del sopralluogo effettuato al Ponte Buriano, quando aveva annunciato la riapertura della E45 ai mezzi pesanti entro i successivi trenta giorni.