5 marzo 2019- 17:49 Autotrasporto: Assotir, disagi da chiusura Ponte Puleto, il 23 corteo lumaca (2)

(AdnKronos) - A spiegare le difficoltà che gli autotrasportatori umbri stanno riscontrando è stato il Presidente Provinciale di Assotir Perugia, Nicola Storti: "le alternative alla E45 sono rappresentate dall’Autostrada A1 che va in direzione Firenze oppure dalla cosiddetta strada Contessa che va verso Fano. Per noi trasportatori i problemi più rilevanti riguardano sostanzialmente la percorrenza della tratta corta fino a Ravenna, perché andiamo a percorre circa 40 km in più rispetto al percorso normale". Tutto ciò, aggiunge Storti, "determina forti disagi sia sul fronte logistico, legati ai maggiori chilometri di percorrenza che comportano un aumento delle ore di guida (ed uno spreco delle stesse tanto da non avere tempo per poter riscendere da Ravenna per il viaggio di ritorno nella stessa giornata), sia sotto il profilo dei maggiori costi del pedaggio autostradale che non riusciamo a ribaltare sulla committenza".A sostegno delle ragioni degli autotrasportatori perugini è intervenuto anche Claudio Donati, il segretario generale di Assotir: "abbiamo fiducia nell’impegno preso da parte del Ministro Toninelli sulla riapertura della E45, proprio per questo il corteo dei Tir Lumaca è stato organizzato per il prossimo 23 marzo, ad una settimana esatta dalla scadenza dei trenta giorni annunciati per la riapertura. Chiaramente -sottolinea- qualora l’impegno del Ministro dovesse venire meno, Assotir sarà pronta a far valere le ragioni dell’autotrasporto".