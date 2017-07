AUTOTRASPORTO: FILT, BENE EMENDAMENTO DL SUD SU RIPOSO CAMIONISTI

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - “E' positivo che le condizioni di lavoro degli autisti di camion ed il contrasto al dumping sociale nel trasporto stradale entrino con forza nell’agenda politica”. E’ quanto sostiene la segretaria nazionale della Filt Cgil, Giulia Guida, spiegando che “l’audizione al Senato dei sindacati su una serie di atti comunitari, concernenti proposte che modificano la normativa europea in materia di trasporto stradale, e l’emendamento, nell’ambito del Decreto Sud, presentato dai Senatori Matteoli ed Esposito con il divieto di effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale, presuppongono l’avvio un dibattito serio”. Secondo la dirigente nazionale della Filt, “con l’emendamento al DL Sud si va verso un’affermazione di principio e di civiltà perché si riconosce il diritto dell’autista di riposare in un letto e non in una cabina di un camion ma allo stesso tempo, prevedendo una sanzione a carico del conducente in caso di infrazione, si imputa al lavoratore la violazione di un suo stesso diritto. Le sanzioni - sostiene Guida - devono essere rivolte alle aziende che hanno in capo l’organizzazione del lavoro”.