AUTOTRASPORTO: MANFRON NUOVO SEGRETARIO GENERALE FAI

14 luglio 2017- 14:18

Roma, 14 lug. (AdnKronos) - Andrea Manfron è il nuovo segretario generale della Fai, la federazione degli autotrasportatori che aderisce a Conftrasporto-Confcommercio. Ingegnere dei trasporti, amministratore delegato di Aiscat Servizi e direttore dell’area tecnica di Aiscat, Manfron è stato eletto oggi a Milano nell’ambito del consiglio direttivo dell’associazione, la più grande realtà del settore in Italia con circa 8.600 associati per un totale di 70mila veicoli, e 42 associazioni territoriali di rappresentanza. Classe 1973, origini venete, il nuovo segretario generale vive da sempre a Roma. Vanta un’esperienza pluriennale nel campo delle infrastrutture autostradali, occupandosi di tutte le tematiche di carattere tecnico connesse alla pianificazione e alla gestione del sistema e della mobilità, tra cui la sicurezza stradale, l’innovazione tecnologica e lo sviluppo di piattaforme comuni in ambito associativo. Nel suo nuovo incarico, Manfron affiancherà il presidente Paolo Uggè e il segretario generale di Conftrasporto Pasquale Russo nelle sedi nazionali di Roma a Milano. Project manager per diversi programmi, Andrea Manfron è membro incaricato di numerose commissioni tecnico-scientifiche nazionali e internazionali nel campo del trasporto stradale, della gestione del trasporto merci e dell’intermodalità, nonché di organismi a livello istituzionale per l’identificazione di misure per la gestione della mobilità e dei flussi di traffico merci, per la sicurezza stradale e la gestione delle emergenze di viabilità. Collabora inoltre alla preparazione e alla redazione di ricerche e pubblicazioni nelle principali materie di interesse.