AUTOTRASPORTO: SINDACATI, IL 29 MAGGIO SCIOPERO 4 ORE CONTRO DECISIONI UE

19 maggio 2017- 17:34

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - "Lunedì 29 maggio sciopero nazionale di 4 ore nell’autotrasporto, le cui modalità saranno articolate a livello locale". A proclamarlo unitariamente sono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti "per contrastare le misure della Commissione Europea che intendono modificare la regolazione dei tempi di guida e di riposo per i camionisti ed inoltre escluderi gli stessi dall’applicazione della Direttiva sui distacchi che varrebbe solo se il periodo speso dal conducente in un dato paese supera i 5 giorni".II tempo di riposo settimanale, denunciano in una nota congiunta le organizzazioni sindacali di categoria, "subirebbe una riduzione passando da 45 a 24 ore, estendendo il tempo di guida con un conseguente forte impatto sull’organizzazione del lavoro, sulle normative nazionali, sui tempi di vita e lavoro e sulla sicurezza stradale".