12 novembre 2018- 17:02 Autotrasporto: Toninelli, stop concorrenza sleale, servono regole

Roma, 12 nov. (AdnKronos) - "La Ue deve mettere al bando la concorrenza sleale da parte di aziende di trasporto su strada non residenti in Italia e che, tuttavia, operano costantemente nel nostro Paese". Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, in un post su Facebook. "Oggi - dice - a Bruxelles, al vertice dei ministri dei Trasporti della Road Alliance, abbiamo affrontato i temi della normativa cosiddetta 'Pacchetto Mobilità I'. Abbiamo riaffermato che la liberalizzazione del trasporto stradale deve andare di pari passo con regole sociali precise a tutela dei lavoratori". "Vanno garantiti agli autisti - prosegue Toninelli - tempi di guida e di riposo che assicurino condizioni lavorative dignitose e, soprattutto, che garantiscano la sicurezza stradale per tutti coloro che viaggiano".