26 giugno 2019- 16:23 Autotrasporto: Toninelli-Scheuer a Bulc, 'stop restrizioni Tirolo o ricorso a Corte ue'

Roma, 26 giu. (AdnKronos) - "L’Italia e la Germania ritengono che le nuove misure unilaterali che il Tirolo ha annunciato di volere adottare dal primo agosto, che introdurrebbero aggiuntive limitazioni alla circolazione di veicoli lungo il Corridoio del Brennero, violino il diritto europeo e danneggino il Mercato unico europeo. Per questo io e il mio omologo tedesco, Andrea Scheuer, abbiamo oggi nuovamente scritto al Commissario Ue ai Trasporti, Violeta Bulc, per chiedere di ritirare tutte le misure restrittive austriache. In caso contrario, siamo pronti ad adottare ogni misura necessaria, anche davanti la Corte di Giustizia Ue, per tutelare e proteggere le nostre imprese di autotrasporto, che subirebbero gravi danni dall’introduzione delle restrizioni di circolazione in Tirolo". Ad annunciarlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, con riferimento alle misure unilaterali annunciate alla Dg Move dal Governo federale austriaco, che imporrebbero dal 1 agosto nuove pesanti limitazioni al trasporto di alcune merci e di alcuni autoveicoli provenienti dall’estero, quindi soprattutto dall’Italia, nel Land del Tirolo.