Autotrasporto: Toninelli-Scheuer a Bulc, 'stop restrizioni Tirolo o ricorso a Corte ue' (2)

26 giugno 2019 Autotrasporto: Toninelli-Scheuer a Bulc, 'stop restrizioni Tirolo o ricorso a Corte ue'

(AdnKronos) - Quella di oggi, rileva Toninelli, "è la seconda lettera che Italia e Germania scrivono congiuntamente al Commissario Bulc, e la terza a mia firma per ribadire con ancora più forza la ferma contrarietà dei nostri Paesi nei confronti delle limitazioni alla circolazione chieste dal Tirolo, che sono chiaramente in violazione dello spirito e della lettera dei Trattati comunitari". Alla Bulc, conclude il ministro, "abbiamo riaffermato con decisione la nostra aspettativa che, nella sua lettera di risposta all’Austria, inviti chiaramente le autorità austriache a ritirare ogni misura restrittiva e ad astenersi da attuare gli ulteriori provvedimenti restrittivi proposti. E che agisca subito per proteggere e salvaguardare il diritto della libera circolazione delle merci, principio fondamentale dell’Unione europea".