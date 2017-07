AUTOTRASPORTO: UGGè, NON SI PUò ARRIVARE SEMPRE IN 'ZONA CESARINI'

5 luglio 2017- 15:55

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - Sulle agevolazioni fiscali per le spese non documentabili, "l’autotrasporto tira un sospiro di sollievo in zona Cesarini". Ad affermarlo è il presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, Paolo Uggè, commentando l'approvazione del provvedimento, che, "frenata fino all'ultimo dal ministero dell'Economia", è stata sbloccata "grazie all’intervento del capo di gabinetto del ministero dei Trasporti" per arrivare "alle soglie della presentazione della denuncia dei redditi"."Un ritardo che sommato all’incertezza sull’ammontare dell’agevolazione, ha messo in seria difficoltà i destinatari di questa misura, cioè gli autotrasportatori", dice Uggè. "La questione è stata risolta in extremis solo grazie all'intervento decisivo del capo di gabinetto del ministero dei Trasporti, che ha trovato la soluzione idonea evitando quella che ormai sembrava un'inevitabile protesta”. “I dati - spiega il presidente di Conftrasporto - sono quelli delle risorse per le spese non documentabili delle imprese artigiane. Rispetto al passato, i destinatari delle agevolazioni sono diminuiti, come confermano i numeri del Comitato centrale dell’Albo dell'autotrasporto. Si sono di conseguenza ridotte anche le risorse destinate a coprire l’intervento. Ma i responsabili del dicastero dell’Economia hanno per lungo tempo sostenuto che l’entità dei fondi messi a disposizione fosse incrementata".