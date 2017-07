AUTOTRASPORTO: UGGè, NON SI PUò ARRIVARE SEMPRE IN 'ZONA CESARINI' (2)

5 luglio 2017- 15:55

(AdnKronos) - "E l’hanno contestata fino all’ultimo. Trovo alquanto singolare, per usare un eufemismo – prosegue Uggè - che un ministero non concepisca di cercare nel conforto dei dati (peraltro semplici) la ‘strada maestra’”. “Non è più accettabile che le federazioni di settore sottoscrivano un protocollo con chi rappresenta il Governo e che l’esecutivo sia poi smentito da burocrati appartenenti ad altri ministeri - aggiunge il presidente di Conftrasporto - È così che alcune misure decise a livello politico non diventano operative”. “La palla – conclude Uggè - passa al ministro Delrio che otterrà di certo il sostegno delle organizzazioni per dare al settore un referente politico”.