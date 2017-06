AUTOTRASPORTO: UNATRAS, GOVERNO RISPETTI IMPEGNI SU DEDUZIONI FORFETTARIE

28 giugno 2017- 15:26

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - “Che fine hanno fatto le deduzioni forfettarie per l’autotrasporto merci? A due giorni dalla scadenza per la dichiarazione dei redditi per le imprese di autotrasporto, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora emanato la circolare sulle deduzioni forfetarie delle spese non documentate fissate a 51 euro”. Amedeo Genedani, presidente di Confartigianato Trasporti e presidente del Coordinamento dell’Autotrasporto Unatras, esprime forte preoccupazione per la mancata comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulle agevolazioni per gli autotrasportatori riguardanti la deduzione forfetaria di spese non documentate. “Si tratta – afferma Genedani – di un ritardo inaccettabile. Dopo che nei mesi scorsi i rappresentanti del Governo hanno garantito misure fondamentali per lo sviluppo dell’autotrasporto, ora scopriamo che non possono essere fruite perché il Ministero dell’Economia non dà il via libera”. “Sollecitiamo l’intervento del Ministro dei Trasporti Graziano Delrio e del Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan – sottolinea Genedani - per scongiurare il caos e dare piena attuazione agli impegni assunti con le imprese di autotrasporto. Chiediamo che venga emanata la circolare indispensabile per garantire la piena fruizione delle deduzioni forfettarie dell’autotrasporto e poter rispettare la scadenza fiscale del 30 giugno”.