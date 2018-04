28 aprile 2018- 10:36 Avicii, spunta la fidanzata segreta

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Caro Tim, ho passato gli ultimi giorni tentando di svegliarmi, aspettando che qualcuno mi dicesse che era solo uno stupido scherzo, un brutto errore. Ma credo che ormai sia vero che non ti vedrò mai più". Inizia così il lungo messaggio che la modella Tereza Kacerová affida ai social per ricordare il dj svedese Avicii - scomparso in Oman lo scorso 20 aprile - e svelare pubblicamente la loro relazione sentimentale, tenuta nascosta fino ad ora. Una lettera aperta, accompagnata da due video, in cui la giovane descrive i momenti felici vissuti insieme, le attenzioni che Avicii riservava a suo figlio Luka, i loro progetti futuri ed il desiderio di mantenere segreta la loro storia d'amore."Sono sempre stata d'accordo sul tenere la nostra relazione privata perché volevo che fosse nostra e nostra soltanto e non volevo avere nessun ruolo in questa pazzia - scrive la modella su Instagram, confessando anche la volontà di avere un figlio con Avicii - pensavo che se avessi dovuto condividere questa notizia col mondo intero sarebbe stato quando sarei rimasta incinta del nostro bambino. Adesso il nostro piano è fallito". "Le ultime parole che mi hai detto sono state 'Ti amo'. Bene, anch'io ti amo", aggiunge Kacerová, per poi concludere: "Riposa in pace Tim. Cerca di tornare presto sulla Terra, così tu e Luka potrete giocare di nuovo insieme".