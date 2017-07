AVIO AERO: SIGLATO PROTOCOLLO CON MISE, 100 MLN INVESTIMENTI ENTRO 2020 (2)

3 luglio 2017- 18:12

(AdnKronos) - "Il comparto dell'aerospazio è una eccellenza del sistema manifatturiero a vocazione fortemente innovativa e radicato sul territorio", afferma il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda. "Quando una azienda come Avio Aero, parte di un gruppo industriale globale come General Electric, decide di investire risorse ingenti per la trasformazione in ottica 4.0 e di farlo con un piano industriale a lungo termine, come nel Protocollo siglato oggi, è una vittoria di tutti: delle istituzioni, dell'impresa, dell'indotto e di chi ci lavora con competenza e qualità", dichiara il ministro. “Grazie al supporto delle istituzioni italiane, abbiamo trovato le condizioni per continuare a investire su attività di ricerca industriale e innovazione dei processi produttivi, in linea con gli obiettivi di Industria 4.0", sostiene Riccardo Procacci, presidente e amministratore delegato di Avio Aero. "Il Protocollo d’Intesa firmato oggi con il Mise, che si inserisce in un più ampio quadro di investimenti, ha per noi una duplice importanza: favorisce la trasformazione dei siti produttivi di Avio Aero in fabbriche intelligenti e contribuisce alla maturazione delle nostre piattaforme tecnologiche di Additive e Advanced manufacturing, supportando la partecipazione di Avio Aero a diversi segmenti del mercato aeronautico”, conclude Procacci.