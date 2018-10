23 ottobre 2018- 10:41 Axa: verso cessione asset in Ucraina a Fairfax

Parigi, 23 ott. (AdnKronos) - Axa si appresta a cedere i suoi asset in Ucraina. Il colosso assicurativo francese, infatti, ha firmato un accordo con Fairfax Financial Holdings Limited per cedere tutte le sue attività assicurativi in Ucraina e uscire dal mercato ucraino. Secondo questo accordo Fairfax dovrebbe rilevare il 100% del ramo danni e ramo vita (Axa Insurance Life). Il perfezionamento dell'operazione è sottoposto al via libera delle Autorità competenti.