AZIMUT: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO, DIVIDENDO DA 1 EURO

27 aprile 2017- 16:11

Milano, 27 apr. - (AdnKronos) - L’assemblea ordinaria dei soci di Azimut Holding ha approvato senza modifiche il bilancio d’esercizio a dicembre 2016 che chiude con un utile netto consolidato pari a 172,7 milioni di euro (rispetto a 247,4 milioni nel 2015). L’Assemblea ha inoltre approvato la distribuzione di un dividendo ordinario totale di un euro per azione ordinaria (pari ad un payout del 77%) al lordo delle ritenute di legge (rispetto ai 1,50 euro per azione del 2015), con pagamento a partire dal 24 maggio.L’Assemblea ha approvato l’autorizzazione all’acquisto anche in più tranches fino ad un massimo di n 28 mln di azioni ordinarie Azimut Holding pari al 19,55% dell’attuale capitale sociale "tenendo conto -si legge in una nota del gruppo- delle azioni già in portafoglio al momento dell’acquisto ad un prezzo minimo unitario non inferiore al valore contabile implicito dell’azione ordinaria Azimut Holding e massimo unitario non superiore a 50 euro".