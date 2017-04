AZIMUT: ASSEMBLEA APPROVA BILANCIO, DIVIDENDO DA 1 EURO (2)

27 aprile 2017- 16:11

(AdnKronos) - Per Sergio Albarelli, ceo del gruppo, “con un utile netto consolidato di 173 milioni di euro e una raccolta netta di 6,5 miliardi di euro chiudiamo l’esercizio con dati di assoluto rilievo e il trend positivo è proseguito in questi primi mesi del 2017". Il 2016, ha aggiunto "è stato un anno intenso sotto diversi aspetti ma questo non ha influito sui risultati e ancor meno sulla compattezza del Gruppo, come dimostra il piano di accumulo su base mensile di azioni Azimut a prezzi di mercato sottoscritto un anno fa da oltre 1.100 collaboratori per un importo complessivo di oltre 32 milioni di euro per 48 mesi. Siamo inoltre lieti dell’ingresso di Alessandro Zambotti nel cda che porterà il suo contributo alla crescita del gruppo”.