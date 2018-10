19 ottobre 2018- 13:08 Azzurre da sogno, Italia del volley in finale

Yokohama, 19 ott. (AdnKronos) - L'Italia è in finale ai Mondiali femminili 2018 di pallavolo. Grande prova delle azzurre di Davide Mazzanti contro le campionesse olimpiche della Cina in semifinale. Vittoria sofferta per 3-2 al tie-break (25-18, 21-25, 25-16, 29-31, 17-15) e posto in finale domani contro la Serbia per giocarsi l'oro."Grazie ragazze, continuiamo a sognare!" scrive su Twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò, celebrando il successo delle azzurre. "Emozionato per l'ennesima impresa dell'Italvolley femminile. Sconfitte le campionesse olimpiche della Cina, è finale contro la Serbia ai Mondiali 2018".Dopo il cammino di 10 successi e 1 sola sconfitta le ragazze di Davide Mazzanti sono riuscite nell'impresa contro le campionesse olimpiche cinesi. Negli ultimi anni infatti la formazione asiatica, numero uno indiscussa del ranking internazionale, ha ottenuto una serie impressionante di risultati, tra i quali spiccano: argento al Mondiale 2014, vittoria della World Cup 2015, oro ai Giochi olimpici di Rio 2016 e primo posto alla Grand Champions Cup 2017.